Zaniolo, striscione degli ultras nella notte: “Traditore senza onore”

Dopo Mourinho anche la Curva Sud prende posizione contro Zaniolo. Nella notte, sul solito ponte di via degli Annibaldi in cui si intravede il Colosseo, è apparso uno striscione dall'inequivocabile significato: "Zaniolo traditore, m... senza onore". Una presa di posizione forte dopo le ultime decisioni del numero 22 che ha prima rifiutato la convocazione con lo Spezia per poi declinare la ricca offerta del Bournemouth. Ieri proprio Mou aveva dichiarato che "Zaniolo. è fuori dal progetto Roma". Altre scritte sono apparse sui muri della capitale nella notte.