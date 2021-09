Zaniolo: “Sto bene e voglio mettermi a disposizione”

Le parole del 22 nel prepartita di hellas-roma

Sto bene giorno dopo giorno lavoro, tanto allenamento con la squadra fisico e mentale. Oggi è importante la partita. In serie A non segni da luglio dell’anno scorso, come ti immagini il gol di oggi? Se viene, bene. L’importante è vincere. Il Verona è una squadra forte, fastidiosa e aggressiva. Ma noi siamo la Roma e siamo qui per vincere.