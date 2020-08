Nicolò Zaniolo si gode la convocazione in Nazionale. Il centrocampista è uno dei cinque giallorossi convocati dal ct Mancini, insieme a Cristante, Mancini, Florenzi e Pellegrini. Con un messaggio su Instagram ha voluto celebrare il suo ritorno in Azzurro: “Felice, orgoglioso di vestire questa maglia… È sempre un onore” il suo messaggio. L’allenatore nell’allenamento odierno lo ha provato da mezzala in un centrocampo a tre, insieme a Barella e Tonali.