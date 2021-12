Zaniolo si commuove: gol dedicato ad un amico che ha perso la mamma

Nicolò nonostante la vittoria trattiene le lacrime nel post partita. Il suo primo pensiero è per una brutta notizia che arriva da Roma: "Ciao mammina mia riposa in pace"

“Dedico questo gol ad Alessandro e alla sua famiglia. Oggi è un giorno brutto per loro e spero di avergli strappato un sorriso con questa vittoria”. Nicolò Zaniolo si presenta alle telecamere con gli occhi pieni di commozione, il viso teso e la voce spezzata che fatica ad uscire. Nonostante la vittoria il numero 22 giallorosso non riesce ad essere pienamente felice oggi: poche ore fa la mamma di un suo caro amico, Alessandro, è venuta a mancare. La storia social del ragazzo romano fa emozionare tutti: "Ciao mammina mia riposa in pace, hai sempre combattuto fino all'ultimo senza mai lamentarti, sei stata una donna forte. Davi forza a tutte le persone che ti stavano vicino, devo ringraziarti per la persona che sono. Ciao Mamma!". Dopo la storia, il video dell'intervista di Nicolò e i ringraziamenti. In una giornata così difficile, un pensiero speciale da un ragazzo con un cuore grande come Zaniolo che sicuramente quel sorriso glielo avrà strappato.