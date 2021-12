Zaniolo si allena all’Olimpico dopo Roma-Spezia. E Mourinho spera per l’Atalanta

Il numero 22 ha svolto una seduta personalizzata dopo il match, pur non essendo convocato. Per sabato resto in dubbio

Zaniolo sì o Zaniolo no? Mourinho spera di riaverlo con l’Atalanta e lui ci sta provando in tutti i modi. Per questo al termine di Roma-Spezia, pur non essendo convocato è sceso sul prato dell’Olimpico per una mini seduta di allenamento. L’affaticamento che l’ha fermato dopo soli 18’ dal suo ingresso in campo contro il CSKA Sofia non è così grave e lo ha confermato anche Mourinho. Che però non si è detto del tutto ottimista in vista di sabato alle 15: “Non so se ce la farà”, le sue parole a fine partita. La verità è che ci proverà perché quella contro Gasperini è una partita troppo importante per il futuro della Roma. E Mou sarà privo già di Felix (espulso) e probabilmente di Smalling.