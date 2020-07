Zaniolo segna e anche Fedez esulta: “Bentornato” – FOTO

Il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo ha fatto felici tutti i romanisti. Ma ad esultare per la rete del centrocampista è anche Fedez, che col calcio c’entra ben poco (più volte il cantante ha detto di non seguirlo). Su Instagram, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha condiviso il post del numero 22 aggiungendo un “Bentornato!“. Il motivo è il recente inizio di collaborazione tra i due: dallo scorso giugno la Doom Entertainment, di proprietà di Fedez, cura l’immagine di Zaniolo. Il rapporto durerà almeno per i prossimi due anni.