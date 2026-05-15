Nicolò Zaniolo, numero 10 dell'Udinese che ha vestito per 5 anni la maglia della Roma tra il 2018 e il 2023 prima di lasciare i colori giallorossi tra delusioni e polemiche, ha rilasciato un'intervista a SportWeek. Zaniolo, in un estratto del settimanale in uscita il sabato con La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della separazione con la Roma e dei pregiudizi che si è spesso portato sulle spalle: "Di pregiudizi sul mio conto ne ho sofferti tanti, ma chi a vent’anni non si è divertito e non ha fatto cavolate? Se tornassi indietro, mi lascerei in maniera meno brusca con la Roma. Club e città mi hanno cresciuto. Oggi non penso a quello che sarà, ma a quello che è".