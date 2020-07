Nicolò Zaniolo salterà Roma-Inter. Il centrocampista giallorosso non prenderà parte alla sfida contro la sua ex squadra per un lieve risentimento al polpaccio, confermato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore nelle ultime ore. Brutta notizia per Paulo Fonseca, che nonostante il recupero di Smalling non potrà contare sul numero 22, atteso al riscatto dopo le critiche ricevute durante la partita col Verona.