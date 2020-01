Roma all’evento Pitti: assente Zaniolo. Il centrocampista resta a Trigoria e punta la Juve

Nonostante il problema rimediato con il Toro, Nicolò Zaniolo con la Juventus vuole esserci. Il gioiello giallorosso, riporta Sky Sport, ha infatti disertato l’appuntamento di oggi di Pitti Uomo – evento in cui era atteso a Firenze – per rimanere a riposo nella Capitale e prepararsi al 100% per la delicata sfida che la Roma affronterà domenica sera contro la Juventus. Zaniolo era uscito acciaccato dalla sfida con il Torino e sia ieri sia oggi si è allenato a parte dopo una contusione alla coscia destra.