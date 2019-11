Zaniolo: “Questa maglia è favolosa. Continuiamo a vincere per sognare in grande”

La Roma batte 2-1 il Napoli e si prende il terzo posto. Protagonista ancora una volta Nicolò Zaniolo, al quarto gol consecutivo e che oggi ha toccato le 50 presenze. Ecco le sue parole nel post partita.

ZANIOLO A SKY

“Siamo felicissimi, era uno scontro diretto da vincere per forza. Continuiamo ad allenarci per vincerne tanti altri e sperare in qualcosa di grande”.

Avevate sofferto alla fine del primo tempo, cosa vi ha detto Fonseca?

Di ripartire come se nulla fosse e affrontare il secondo tempo come i primi 20 minuti. Abbiamo fatto così e si sono visti i risultati.

Continui a segnare…

Sono felicissimo per questo periodo, spero di continuare così e farne tanti altri.

Ora siete a +4 sul Napoli.

L’abbiamo sempre detto che siamo una squadra con grandi mezzi, dovevamo ritrovarci dopo l’anno scorso e ce la stiamo facendo. Ora testa agli allenamenti che sono importantissimi per vincere altre partite importanti.

ZANIOLO A ROMA TV

Un gol alla De Bruyne.

Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria contro un avversario diretto per l’Europa. Ora tocca vincerne altri per fare qualcosa di grande.

La percezione è che la Roma stia crescendo sotto tutti i punti di vista, potete giocarvela con chiunque.

Sì, facciamo una grande fase difensiva per poi farne una ottima in attacco. Questo ci chiede il mister e i risultati si vedono.

La fatica si fa sentire dopo tutti questi impegni ravvicinati.

Sì, da domani torniamo in campo per preparare la sfida di Europa League dove è importante fare punti per la classifica. Dobbiamo continuare così.

Cosa è successo dopo il match contro la Sampdoria.

A Genoa abbiamo fatto tutti una partita sottotono, dopo nello spogliatoio ci siamo detti che dovevamo lavorare tutti insieme, di più e abbiamo iniziato a farlo.