Zaniolo ritratto con Totti, Giannini e Falcao: “Sarebbe un sogno fare la metà di loro” – FOTO

In attesa di tornare in campo, Nicolò Zaniolo continua a giurare amore alla Roma sui social. Il centrocampista ha postato sul proprio profilo Instagram un fotomontaggio che lo ritrae mentre corre esultando sul campo “verso” i volti di Falcao, Giuseppe Giannini e Francesco Totti, tre grandi leggende della storia giallorossa. Una foto alla quale il fantasista giallorosso ha allegato un messaggio: “Grazie per questa bellissima foto, sarebbe un sogno fare solo la metà di quello che hanno fatto loro! Sempre Forza Roma!“. Zaniolo scalpita per rientrare: nel frattempo, sognare non costa nulla.