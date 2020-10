Zaniolo rincuora Giada Greggi dopo l’infortunio al crociato: “Stai vicino a chi ti vuole bene”

Sostenersi a vicenda, da veri romanisti. Nicolò Zaniolo, come una grande parte della Roma Femminile, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza a Giada Greggi, centrocampista di Betty Bavagnoli che ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro durante il match contro il Verona: “So come ci si sente in questi primi giorni, ti mando un abbraccio e un forte saluto – ha detto Zaniolo in un video messaggio che la Greggi ha pubblicato nelle stories di Instagram –. L’importante è restare accanto alle persone che ti vogliono bene, pensare a te e rientrare meglio. Ti mando un grosso saluto e sempre Forza Roma! “.