Zaniolo, gli esami non hanno evidenziato lesioni. Contro il Sassuolo ci sarà

Le condizioni del numero 22 giallorosso verrà monitorate nel corso della giornata

Le condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo preoccupano la Roma. Il numero 22 ha saltato la partita dell'Italia contro la Lituania per una botta alla coscia, rimediata durante gli allentamenti in Nazionale oggi ha fatto rientro a Roma per effettuare gli esami strumentali. Fortunatamente non è stata evidenziata nessuna lesione e il numero 22 sarà a disposizione di Mourinho per la partita di domenica contro il Sassuolo.