Zaniolo, repost nostalgico: l’ex Roma ricorda la Conference vinta a Tirana

Nicolò Zaniolo ricorda il suo passato, e lo fa tramite un post pubblicato dal profilo ufficiale della Uefa Conference League che lo ritrae nell'atto di siglare il gol vittoria contro il Feyenoord in finale. L'attaccante dell'Aston Villa reposta nelle sue storie il contenuto lasciando intravedere un sentimento nostalgico nei confronti della Roma. È passato quasi un anno da quando l'ex giallorosso lasciò la società capitolina, con più di qualche discussione, per approdare al Galatasaray in Turchia e successivamente in estate in prestito all'Aston Villa in Premier. Un addio quasi forzato a causa di un rapporto con i tifosi che era arrivato al punto di rottura con striscioni e minacce nei confronti dell'attaccante azzurro. Il pubblico di Roma, circa una settimana fa, non lo accolse bene all'Olimpico durante il match di qualificazione agli Europei contro la Macedonia con fischi ad ogni tocco palla, ma questo non pare aver scosso Zaniolo che evidentemente prova ancora qualcosa per la maglia giallorossa. Alla Roma deve tutti i suoi ricordi più belli, ma sembra giunto il momento di voltare pagina.