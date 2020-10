Zaniolo, relax con Ultimo: “Nicolò alla seconda” – FOTO

“Io la vita la prendo com’è”, è questa la citazione che Nicolò Zaniolo fa della canzone di Ultimo, 22 settembre, che sta spopolando in rete in questi giorni. Una frase che senza dubbio il talento della Roma ha fatto sua più di ogni altra in questo periodo difficile e delicato per l’infortunio, il secondo consecutivo, al crociato. Dopo un primo momento di sconforto per Zaniolo è stato un motto, quello della resilienza. Nicolò al quadrato: ha definito così la foto pubblicato sui social in compagnia proprio di Ultimo, all’anagrafe Nicolò Moriconi. Una serata in compagnia di un amico, romanista di nascita, con lui che romanista lo è d’adozione.