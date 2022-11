Zaniolo re d’Europa: entra e la Roma vola ai playoff. Ludogorets ko (3-1)

La Roma vola agli spareggi col brivido. Nicolò segna e conquista due rigori, doppietta per Pellegrini

Daniele Aloisi

La Roma vola ai play off di Europa League grazie alla vittoria per 3-1 contro il Ludogorets. I bulgari vanno in vantaggio al 42'. Entra Zaniolo nel secondo tempo e cambia la musica. Conquista due rigori, realizzati da Pellegrini e poi sigla il tris. Mou schiera Belotti e Abraham insieme e tiene in panchina Zaniolo. Primo tempo privo di emozioni e povero di tiri in porta da parte dei giallorossi. Ne approfitta il Ludogorets che prima colpisce un palo esterno al 40', poi passa in vantaggio con Rick al 42'. Zaniolo entra al 46' per uno spento Belotti. Il 22 cambia volto alla gara e conquista due penalty. Entrambi realizzati da Pellegrini che fissa il risultato sul 2-1. Brividi all'80' con Nonato che pareggia i conti ma l'arbitro al Var annulla per un fallo a centrocampo su Ibanez. Cinque minuti più tardi Nicolò trova il suo secondo gol di fila e regala la qualificazione ai giallorossi. La Roma rischia ma vola agli spareggi. Lunedì ci saranno i sorteggi.

Rick porta in vantaggio il Ludogorets: 1-o a fine primo tempo — La Roma si gioca il suo futuro europeo contro il Ludogorets. Mourinho lascia in panchina Cristante e schiera dal 1' la coppia Abraham-Belotti. Zaniolo parte fori. Partono a razzo i giallorossi, Matic recupero un ottimo pallone sulla trequarti. Il serbo serve Pellegrini che si gira e calcia col destro sfiorando il palo. Al 7' brivido per la difesa della Roma. Vina perde un pallone velenoso, Rick mette una palla in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore e Thiago per poco non segna il gol dell'1-0. Cicinho è il primo ammonito del match. Al 15' occasione per Ibanez. Cross perfetto di El Shaarawy per il brasiliano che da ottima posizione non colpisce bene e manda alto.

Al 30' ci prova ancora il capitano con un'altra conclusione dalla distanza che viene deviata e finisce di poco a lato. Chance anche per Belotti che colpisce al volo ma non centra lo specchio della porta. Rispondono i bulgari con Cauly che prende il palo esterno con un bel tiro dal limite e al 42' passano in vantaggio che Rick che trova l'angolino basso dai 20 metri. Dopo 2' di recupero finisce il primo tempo con la Roma sotto 1-0.

La Roma vola ai play off: Ludogorets ko — Mourinho cambia le carte in tavolo all'inizio del secondo tempo: escono Belotti, Karsdorp e Camara ed entano Zaniolo, Volpato e Cristante. Il 22 è subito protagonista e sfiora il gol ma è bravissimo Padt a murare la conclusione. Al 52' altra chance, questa volta per Volpato che danza sul pallone e calcia col destro a incrociare ma c'è ladeviazione decisiva di Verdon. Due minuti più tardi viene assegnato un penalty per la Roma per un fallo di Cicinho su Zaniolo. Va sul dischetto Pellegrini che porta il risultato sull'1-1. Altro cambio per i giallorossi, Zalewski prende il psoto di Matic.

Al 62' altro rigore per la Roma, ancora una volta conquistato da Nicolò. Parte ancora una volta Lorenzo che firma la sua doppietta personale e il quarto gol stagionale. Anche Simundza effettua un triplo cambio: entrano Tissera, Nonato e Despodov ed escono Thiago, Piotrowski, Tekpetey. Al 73' occasione in contropiede per il Ludogorets con Tissera che calcia ma è bravo Rui Patricio a respingere con i piedi. Al 76' i bulgari trovano la rete del pareggio con Nonato. Dabanovic viene richiamato al Var e annulla la rete per un fallo su Ibanez. Si resta sul 2-1. All'85' Zaniolo completa il suo show e fissa il risultato sul 3-1. Meraviglioso gol del 22 che smarca due giocatori, entra in area e batte Padt col sinistro. Ludogorets che finisce in 10 la gara per un fallo bruttissimo di Verdon su Zalewski. Dopo 7' di recupero termina il match. Domenica il derby

Roma-Ludogorets 3-1, il tabellino — ROMA(3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp (Cristante 46'), Matic (Zalewski 60'), Camara (Volpato 46', Bove 80'), El Shaarawy; Pellegrini; Belotti (Zaniolo 46'), Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Celik, Zalewski, Bove, Cristante, Faticanti, Zaniolo, Shomurodov, Volpato.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski (Nonato 71'), Cauly, Naressi; Rick, Thiago (Tissera 71'), Tekpetey (Despodov 71'). Allenatore: Simundza. A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Plastun, Grupper, Dimitrov, Cafumana, Goncalves, Yordanov, Georgiev, Tissera, Nonato, Delev.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro). Assistenti: Djukic-Todorovic (Montenegro) IV Uomo: Savovic (Montenegro). Var: Van Boekel (Olanda). Avar: Frankowski (Polonia).

Marcatori: Rick 41' (L), Pellegrini 55', 65' (R)

Ammoniti: Cicinho (L), Volpato (R), Thiago (L), Nedyalkov (L), Piotrowski (L)

Espulsi: Verdon (L)

Spettatori: 60.807