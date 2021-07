Zaniolo: “Quando sei della Roma, nessun’altra cosa conta”

Il numero 22 giallorosso è testimonial della nuova maglia targata New Balance. Il trequartista suoi suoi profili social, si è lasciato andare a parole d'amore per la Roma

"Quando sei della Roma, nessun'altra cosa conta", con questa frase Nicolò Zaniolo ha voluto presentare la nuova maglia giallorossa per la stagione 2021/22. I tifosi della Roma si sono scatenati, entusiasti per queste frasi al miele del gioiellino. Una dichiarazione d'amore puro per la causa giallorossa da parte di un giocatore in cerca di riscatto, dopo i due gravi infortuni subiti. Mourinho punta forte su di lui, potrebbe essere finalmente l'anno della consacrazione per Nicolò. Di certo tutto il tifo giallorosso lo spera