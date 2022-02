Zaniolo pubblica la foto con la ferita sul volto: “L’importante erano i tre punti”

L'esultanza sui social del 22 giallorosso dopo la bella prestazione al Picco

Nicolò Zaniolo è stato protagonista in positivo per la Roma.. Ha preso una trasversa e ha conquistato un calcio di rigore all'ultimo minuto. Il 22 giallorosso ha pubblicato una foto con i segni sul volto della scarpata di Maggiore: "L'importante erano i tre punti". Abraham ha poi realizzato il penalty che ha regalato alla Roma tre punti importantissimi che tengono vive le speranze per il quarto posto. Dopo le polemiche per il suo video in discoteca ha risposto sul campo con una bellissima prestazione.