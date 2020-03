In un momento così difficile il Sistema Sanitario Nazionale ha bisogno di una mano da parte di tutti. Nicolò Zaniolo infatti, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto promuovere la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia. L’intero contributo servirà per acquistare nuove attrezzature affinché sia possibile garantire a tutti le cure che servono per guarire dal coronavirus.