Zaniolo posta il gol in finale: “Per non dimenticare”, risposte dalla mamma e Oliveira

Nicolò Zaniolo risponde su Instagram ai tanti rumors di calciomercato . E lo fa con una foto che è goduria pure per la Roma e per ogni tifoso giallorosso: l'immagine del gol che ha consegnato alla squadra di José Mourinho la Conference League . Anche la didascalia non è messa a caso: "Per non dimenticare", scrive il numero 22.

Tra le prime risposte al post c'è quella di mamma Francesca: "La gratitudine è la memoria del cuore. Grazie per le emozioni che mi hai regalato". Minimal ma non per questo privo di significato il cuore rosso postato da Pellegrini. Anche Oliveira si è espresso rassicurando il numero 22: "Non sarà mai dimenticato". E i commenti che si leggono sotto probabilmente sono parole che i tifosi gli avrebbero voluto dire oggi quando è arrivato a Trigoria e quando se n'è andato, senza fermarsi. "Resta", "Non te ne andare", "Roma ti ama", sono le frasi che vanno per la maggiore, anche se a stonare c'è qualche juventino che invece spera che Nicolò l'anno prossimo indossi la maglia bianconera.