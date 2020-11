Zaniolo pensa alla Roma: “Europei? Ci vediamo molto prima” – FOTO

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di riabbracciare la Roma. A dimostrarlo è l’ennesimo messaggio d’amore che il talentoso centrocampista ha lanciato ai giallorossi, grazie ad un post sul proprio profilo Instagram al quale sono allegate foto di diversi incontri da lui disputati in passato, compresa una istantanea riconducibile ad un derby contro la Lazio. Il recupero di Zaniolo dalla rottura del legamento crociato del ginocchio procede come previsto: nelle prossime settimane sono attese novità riguardo i tempi di ripresa, con la riabilitazione che entrerà nella seconda fase. Ne sembra convinto anche il giocatore, che con un commento ha risposto a chi gli chiedeva delucidazioni sui tempi di recupero: “Europei? Ci vediamo molto prima…”