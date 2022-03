Zaniolo-Pellegrini, la diffida col derby alle porte: possibile stop a Udine

Mourinho potrebbe risparmiare almeno Nicolò spesso preso di mira dagli arbitri. Per Pellegrini l'incubo del derby d'andata

Il derby è lontano, ma nemmeno troppo. E quando ci si avvicina a una partita così i calcoli da fare in anticipo non sono mai troppi. Mourinho, per esempio, deve fare i conti con un rischio doppia squalifica altissimo. Sia Lorenzo Pellegrini che Nicolò Zaniolo, infatti, sono diffidati e quindi potrebbero giocare a Udine con una spada di Damocle pesante sulla testa. Un giallo farebbe scattare la squalifica, e addio derby. Un match che per entrambi rappresenta tantissimo. Il capitano ha già saltato l’andata, guarda caso proprio per una squalifica rimediata sempre con l’Udinese nella giornata precedente. Un doppio giallo assurdo arrivato per un braccio alzato ma non realmente pericoloso. E’ stato quello il giorno in cui Mourinho ha iniziato ad alzare la voce contro gli arbitri. La sua assenza si è rivelata poi fondamentale nel ko rimediato con la Lazio. Un ko arrivato anche per altre sviste arbitrali, una proprio su Nicolò al quale non è stato assegnato un rigore nel primo tempo. Sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol di Pedro. Zaniolo è da tempo nel mirino degli ultras laziali e vorrebbe segnare la sua prima rete in una stracittadina dopo i pali colpiti. Mourinho potrebbe risparmiare almeno lui contro l’Udinese (a centrocampo già manca lo squalificato Mkhitaryan) vista la frequenza con la quale gli arbitri lo ammoniscono, spesso esageratamente. Al suo posto potrebbe trovare spazio uno tra Felix e Shomurodov mentre Zaniolo sarebbe impiegato da titolare giovedì col Vitesse nella sua 100° gara in giallorosso. In questa stagione d’altronde i casi di squalifica sotto diffida prima di una gara importante non sono mancati. Oltre al già citato caso Pellegrini c’è l’assurdo giallo preso da Abraham a Bologna prima di Roma-Inter.