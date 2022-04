Zaniolo, parla l’ex medico della Juve: “Con le visite giuste non si rischia”

Le sue parole: "Farei una serie di esami specifici: una radiografia, risonanze magnetiche delle ginocchia e sicuramente una serie di test per misurare il recupero della forza delle gambe"

Fabrizio Tencone, medico della Juventus dal 1993 al 2016, ha parlato di Zaniolo in un'intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole: "E’ una risposta complessa, ma non mi sottraggo. L’investimento finanziario è ovviamente una valutazione di competenza dei dirigenti, il compito del medico è quello di valutare lo stato di salute attuale e provare a prevedere quello futuro. Se fossi il medico che deve aiutare la società farei una visita accuratissima, perché tutto parte sempre dalla visita manuale, e farei una serie di esami specifici: una radiografia, risonanze magnetiche delle ginocchia e sicuramente una serie di test per misurare il recupero della forza delle gambe. Inoltre, un test molto importante e innovativo che si chiama “test di analisi del movimento” per capire se l’atleta ha delle “strategie motorie” che possono aumentare il rischio di farsi male alle ginocchia".