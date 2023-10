Zaniolo, parla l’avvocato: “Non hai mai scommesso. Chiariremo tutto”

Il caso scommesse ha sconvolto il calcio italiano e le indagini vanno avanti. Tra i calciatori coinvolti c'è anche Nicolò Zaniolo. L'avvocato dell'ex Roma, Gianluca Tognozzi, ha rilasciato una dichiarazione a La Gazzetta dello Sport: "Nicolò non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero. Chiariremo tutto. Cosa rischia? Un'ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che non ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria".