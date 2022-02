Zaniolo, parla l’agente Vigorelli: “Ci vuole empatia così si avvelena il calcio”

Dopo la madre, anche il procuratore interviene in difesa del centrocampista che, secondo Bertolini, "deve essere educato"

"Nicolò Zaniolo ha 22 anni, con tutta la forza e i limiti che questa età è in grado di esprimere. Che sia un patrimonio della Roma - che è sempre al suo fianco - e del calcio italiano, non lo dico solo io, nella mia veste di amico e di agente, ma i vertici tecnici e politici della Nazionale, che tra l'altro lo hanno già confortato informalmente", ha continuato il procuratore per poi entrare nello specifico nella "questione Bertolini". Zaniolo, scrive ancora, "'va educato' nella stessa misura in cui è doveroso farlo nei confronti dei suoi coetanei. Nulla di più e nulla di meno". "Ogni componente del calcio può affinare la propria comunicazione, rendendola più in sintonia con una realtà dei fatti estremamente complessa - e qui arriva la vera stoccata -. Chi allena, in fondo, ha il diritto-dovere di porsi nei confronti dei propri referenti come una sorta di maestro del corpo ma anche dello spirito, esercitando quell'opera di conoscenza e di tolleranza che schiudono le porte alla crescita".