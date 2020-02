Zaniolo, parla la mamma: “Solidarietà da tanti laziali dopo l’infortunio”

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è intervenuta sulle frequenze di Radio Globo per parlare del recupero del giocatore dopo la rottura del legamento crociato e dei cori cantati contro di lei dalla curva della Lazio. Sull’infortunio ha detto: “Nicolò sta meglio. Ogni giorno va a Trigoria per fare le terapie. Torna a casa e continua a fare degli esercizi. È molto sereno, questa è sempre stata la sua forza“.

L’attenzione si è poi spostata sui beceri cori che le vengono rivolti: “Non mi sono mai sentita offesa, è uno sfottò poco carino nei confronti di una donna, ma sta a loro scegliere come usare le parole. Quello che mi da più fastidio è che me li scrivano in privato. Non sono tutti così. Dopo l’infortunio, moltissimi tifosi laziali ci hanno mostrato tanta vicinanza. Non c’è solo la parte negativa, sarebbe riduttivo allargarla a tutti. Ci sono questi che sono stati molto molto carini“.