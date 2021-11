Zaniolo, Olimpico felice: realizzati in casa dodici dei sedici gol con la Roma

Il numero 22 ha segnato la seconda rete stagionale. Entrambe sono arrivate in Europa

Nicolò Zaniolo ha realizzato il secondo gol stagionale contro lo Zorya. Il numero 22 festeggia ancora una volta all'Olimpico. Come segnala Opta, Nicolò ha segnato in casa dodici delle sedici reti fatte in giallorosso. L'altro gol lo aveva realizzato nello spareggio di Conference League contro il Trabzonspor, match terminato poi 3-0 per la Roma. Zaniolo aspetta adesso di sbloccarsi in campionato, magari proprio domenica prossima contro il Torino.