Zaniolo, oggi ultimo giorno di quarantena. Domani può tornare a Trigoria

Il 2020 non è stato un anno fortunato per Nicolò Zaniolo. Contro la Juventus a gennaio la prima rottura del crociato e, quando sembrava tutto alle spalle, è arrivato lo stesso infortunio al ginocchio opposto. Precisamente il 7 settembre, quando il gioiellino giallorosso è stato schierato da Mancini in una gara contro l‘Olanda di Nations League. Da quel momento il numero 22 si è sottoposto a un altro intervento chirurgico, stavolta in Austria, e ha iniziato la riabilitazione. Proprio quando sarebbe dovuto tornare a correre a Trigoria, un altro stop: il coronavirus.

Oggi per Zaniolo è l’ultimo giorno di quarantena. Come deciso dal Governo, infatti, le persone che non presentano più sintomi possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (la notizia della positività al tampone è arrivata il 18 gennaio) e così sarà per il giocatore. Domani, infatti, potrà tornare a Trigoria e riprendere la riabilitazione in attesa di un nuovo controllo con il dottor Fink. Qualora ci dovesse essere un parere positivo, inizierebbe il conto alla rovescia per il rientro in campo ad aprile.

Non solo tornare a giocare con i colori giallorossi: l’obiettivo di Zaniolo è partecipare agli Europei, slittati al 2021 per la pandemia. Un traguardo che non ha nascosto il suo agente Claudio Vigorelli, che ha definito il ritorno in Nazionale in tempo per la competizione come “un sogno“.

Il ritorno in campo sarebbe una boccata d’aria fresca per Zaniolo, che nell’ultimo periodo è stato al centro di molte critiche legate alla sua vita sentimentale, tra nuovi amori e figli in arrivo, tanto da fargli disattivare per qualche giorno i social. Ma ora il ragazzo ha capito la lezione e su Instagram pubblica solamente video e foto dei suoi allenamenti casalinghi. Tra i feed anche la sua apparizione a C’è Posta per te, registrata prima della positività al Covid: Nicolò ha supportato il giovane Alessandro, dimostrando ai tifosi di essere una persona di cuore .