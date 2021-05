Zaniolo mostra i muscoli e cita Tolstoj. Ma la visita con Fink slitta ancora

Neanche questa settimana il controllo con il chirurgo che l'ha operato. Appuntamento ormai alla prossima stagione con Mourinho

L'appuntamento è alla prossima stagione. Perché Nicolò Zaniolo alla fine ha deciso di non bruciare le tappe del suo ritorno. Farà un controllo da Fink, il chirurgo che l'ha operato, ma lo farà sicuramente dopo il derby in programma domenica con la Lazio. Difficile, praticamente impossibile anche solo una convocazione "premio" per l'ultima partita con lo Spezia. "La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente. Questa è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento", ha scritto Nicolò in un post sui social citando Tolstoj. Nella foto mostra i muscoli, quelli che non vede l'ora di far vedere anche a Mourinho. Perché l'anno prossimo deve essere quello del suo definitivo ritorno e quello della consacrazione. E con un allenatore che lo avrebbe voluto anche al Tottenham, tutto sarà più facile.