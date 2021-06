Zaniolo, messaggio alla Roma: sui social il collage con i baci alla maglia

Nella giornata dell'ufficialità di Calhanoglu all'Inter, il talento giallorosso pubblica su Instagram un'immagine significativa

In una giornata in cui i tifosi del Milan devono digerire il 'tradimento', diventato anche ufficiale, di Calhanoglu all'Inter, Nicolò Zaniolo manda un messaggio alla Roma. Sui social, come piace a lui. E lo fa senza parole, ma lasciando parlare i suoi baci, quelli alla maglia giallorossa. Un collage suggestivo di tutte le sue esultanza che hanno in comune un unico importante elemento: il bacio allo stemma che porta sul petto. Zaniolo non è ovviamente nuovo a dichiarazioni d'amore, anche quotidiane, per i colori romanisti, ma in un momento del genere fatto di tanti trasferimenti clamorosi, da Inzaghi a Donnarumma e Calhanoglu, di certo assume tutto un altro sapore. E che suona quasi come un messaggio alla società e ai tifosi.