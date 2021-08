Zaniolo, messaggio alla Roma e tifosi “Quanto mi sei e mi siete mancati” – FOTO

Parole d'affetto del numero 22 ai supperters giallorossi

Nicolò Zaniolo ha mostrato un'ottima condizione e al termine dell'incontro ha voluto inviare un messaggio ai suoi tifosi con un post su Instagram: "Quanto mi sei e mi siete mancati, a domenica". Prestazione di livello, nel suo stadio, e di fronte ai suoi tifosi per il calciatore classe '99 a cui è mancato solo il gol per coronare una partita giocata splendidamente. In verità il numero 22 ha avuto due nitide occasioni ma ha trovato davanti a sé l'opposizione del portiere avversario. Non mancheranno di certo occasioni per segnare, magari in partite ufficiali a partire da giovedì prossimo contro il Trabzonspor.