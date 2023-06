Zaniolo: “L’esperienza alla Roma era giunta alla fine. Sono felice della scelta”

Nicolò Zaniolo è impegnato da titolare nel match tra Spagna e Italia di questa sera, valido per le semifinali di Nations League. Intervistato, nel pre partita, ai microfoni di RaiSport, l'ex giallorosso è ritornato sul suo addio alla Roma, sottolineando come si sia trattato di una scelta resa obbligatoria da un rapporto che non era più come quello di prima: "Questi mesi sono serviti per riprendermi. Tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine, quell'esperienza era giunta al termine e io sono felice della scelta che ho fatto". Per l'attaccante del Galatasaray si tratta di un ritorno in Nazionale, dopo aver salutato i giallorossi e la Serie A nel recente mercato invernale. La vicenda che ha visto protagonista l'ex numero 22 della Roma ha animato i tifosi nei mesi scorsi per via del suo atteggiamento considerato non rispettoso nei confronti di una società e di una città, che lo hanno sempre difeso e coccolato.