Zaniolo, le scuse non sono servite: l’Olimpico lo accoglie con una bordata di fischi

Non sono servite le scuse di Nicolò Zaniolo. L'Olimpico non gli ha perdonato la rottura del gennaio del 2023 e la sfrenata esultanza della passata stagione. Bordata di fischi al momento della lettura delle formazioni e al primo tocco del pallone. Poi durante la partita anche tanti cori contro: "Zaniolo uomo di m***". Un rapporto ormai insanabile tra la tifoseria giallorossa e l'ex numero 22 che è passato in pochi anno da idolo a 'nemico'. Il gol nella storica notte di Tirana è un lontano ricordo. Nei giorni scorsi era tornato a parlare del Roma-Atalanta dell'anno scorso: "La mia ragazza e mio figlio sono di Roma, non rifarei l'esultanza con l'Atalanta all'Olimpico e chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti chiamati in causa. Nella vita si sbaglia e non sai mai cosa potrà succedere".