Zaniolo lavora a Trigoria: “Sto bene” – FOTO

Lavora ancora a parte, dopo il fastidio al polpaccio che non gli ha permesso di giocare Roma-Inter. Eppure Nicolò Zaniolo sembra pronto al ritorno in campo: il numero 22 ha infatti condiviso su Instagram una foto scattata nell’allenamento di oggi scrivendo: “I’m feeling good“. Ovvero: “Sto bene“, cosa che non può far altro che piacere ai tifosi giallorossi e a mister Fonseca. Il centrocampista è intenzionato a riscattare la partita con il Verona in cui è stato richiamato pubblicamente dall’allenatore e dai compagni di squadra per non aver aiutato la difesa.