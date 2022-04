Zaniolo, la sorella lo incita: “Zittisci tutti come solo tu sai fare”

Oggi Nicolò si è allenato in parte con il gruppo e potrebbe essere a disposizione per l’impegno di campionato contro la Salernitana

“Zittisci tutti come solo tu sai fare!”. La richiesta è rivolta a Nicolò Zaniolo e la firma è quella di Benenetta, la sorella del numero 22 giallorosso. “Triste, caso Zaniolo, maleducato, e chi ne ha più ne mette” c’è scritto sul Instagram accanto alla foto del fratello. Oggi l’attaccante, escluso da Mourinho per scelta nel derby e non convocato per Bodo-Roma a causa di un problema fisico, si è allenato in parte con il gruppo e potrebbe essere a disposizione per l’impegno di campionato in programma domenica all’Olimpico contro la Salernitana. E la richiesta della sorella di Zaniolo è la speranza del tecnico e dei tifosi.