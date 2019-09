Zaniolo, la mamma insultata dai laziali in Curva Nord: “Pensate sempre a me, che carini!” – FOTO

La Roma vola sulle ali dell’entusiasmo di una vittoria al cardiopalma in casa del Bologna. Tre punti che arrivano dopo l’esordio vincente in Europa League che ha visto la prestazione fantastica di Zaniolo, entrato oggi solo dalla panchina. Il classe ’99 resta l’uomo più chiacchierato, insieme a Dzeko, dell’ambiente giallorosso. Stasera il centrocampista della Roma e sua madre Francesca sono stati bersagliati dai tifosi della Lazio durante il match contro il Parma all’Olimpico. In Curva Nord, infatti, si sono levati dei cori contro la mamma di Nicolò, insultata dai sostenitori biancocelesti. Francesca, di contro, ha usato l’ironia per rispondere sui social: “Pensate sempre a me, che carini!” ha replicato la mamma del giocatore della Roma allegando il video dei cori.