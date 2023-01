Zaniolo, la mamma attacca la Roma: “Avete creato un odio esagerato”

Il caos Zaniolo aggiunge un capitolo. Mourinho lo ha escluso dalla "famiglia", gli ultras hanno fatto sentire la loro voce con una striscione, Pinto spera in una cessione last minute. E sui muri di Trigoria (e non solo) sono apparse numerose scritte contro il giocatore e i suoi cari. Così al fischio finale di Napoli-Roma Francesca Costa, la mamma di Nicolò, è sbottata sui social pubblicando una scritta ingiuriosa anche nei suoi confronti e commentando il tutto con "Aver originato questo odio mi sembra un tantino eccessivo". Un riferimento abbastanza chiaro. La foto è stata rimossa poco dopo dalla Costa per essere nuovamente postata con la scritta "Post muto". In un altra storia ha pubblicato la scritta :"5 milioni? Di calci in c..." con chiaro riferimento all'offerta del Bournemouth.