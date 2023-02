Zaniolo, la mamma all’attacco: “Non c’è sordo più sordo di chi non vuol sentire”

Zaniolo ora è un giocatore del Galatasaray, ma il polverone mediatico fa fatica ad arrestarsi. In una storia su Instagram Francesca Costa ha di nuovo lanciato un messaggio subliminale dopo gli ultimi insulti apparsi sulla sua pagina. Sullo sfondo nero, la mamma di Nicolò scrive "Non c’è sordo più sordo di chi non vuol sentire”, riferito probabilmente a chi non crede alla sua versione dei fatti in merito alla gestione del caso da parte della Roma. Anche nelle settimane precedenti la madre del giocatore si era schierata contro la società con frecciatine social e insinuazioni. Qualche giorno fa la donna è volata insieme al figlio in Turchia per accompagnarlo nella sua nuova avventura.