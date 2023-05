Zaniolo, la lettera del Galatasaray ai genitori: “Grazie per averlo cresciuto così”

L'avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray sta procedendo senza particolari intoppi. L'ex esterno giallorosso ha messo a segno 3 reti in 7 partite di campionato ma soprattutto si è ben integrato all'interno del club e dello spogliatoio turco. Erden Timur, vice presidente del Galatasaray, ha voluto scrivere una lettera ai genitori di Zaniolo complimentandosi con loro per l'atteggiamento e il comportamento del figlio: "Crescere un figlio che con il suo atteggiamento, il suo carattere, le sue Imprese ispira milioni di persone, e che ha scritto la storia con i suoi successi, ma che allo stesso tempo mantiene sempre l'umiltà e il rispetto, non è qualcosa che tutti i genitori riescono a fare". Questo l'incipit della lettera che poi prosegue: "Vostro figlio è diventato una parte inscindibile della nostra famiglia grazie alla sua dedizione, ai suoi - successi, alla sua disciplina, al suo sacrificio, ma soprattutto grazie alla sua personalità che lo porta ad essere sempre presente e a sostenere i suoi amici, senza discriminazioni, valorizzando l'umanità e l'amore". Non si è fatta attendere ovviamente anche la risposta di Francesca Costa, madre di Zaniolo, che tramite il proprio account Instagram ha risposto: "E' un onore, ricercare queste parole fa bene al cuore e all'anima. Quello che è nostro figlio noi lo abbiamo sempre saputo, nei suoi sbagli e nelle sue imprese meravigliose. Il genitore è un ruolo difficilissimo ma tutto quello che si fa viene mosso da un infinito amore. Che tutto questo venga riconosciuto da voi, che siete un popolo meraviglio e pieno di cultura, di sensibilità e di rispetto ci inorgoglisce e ci riempie d'emozione. Grazie infinite".