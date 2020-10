Zaniolo, la dedica emozionante dello studente: “Mi hai insegnato a rialzarmi” – FOTO

Non soltanto un punto di riferimento tecnico in campo, ma anche un personaggio diventato in breve tempo idolo indiscusso del popolo romanista. Nicolò Zaniolo prosegue il percorso verso la totale guarigione e, nel frattempo, continua a mantenere un rapporto attivo e costante sui social con i tifosi giallorossi. Nell’ultima storia Instagram pubblicata infatti il talento della Roma ha condiviso la poesia di uno studente, che aveva come compito quello di elaborare un componimento sul proprio idolo. E da qui le parole emozionanti e commoventi sul 22 giallorosso: “A te che brilli come una stella, a te che rendi rendi ogni mia giornata bella. A te che mi fai sperare che niente può farmi tremare. A te che mi hai insegnato a rialzarmi, affinché niente possa fermarmi“.