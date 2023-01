Zaniolo, la consapevolezza di non essere ancora grandi

La Roma vince e convince, come dicono quelli (poco bravi). Lo fa con una sicurezza da grande squadra, senza rischiare. Divertendo pure a tratti. Lo fa con un grande assente alla Spezia, uno solo. Il settore ospiti. Non ce ne voglia Wijnaldum che ancora dobbiamo ammirare, ma ciò che è mancato davvero è stata solo la colonna sonora. Provocazione su Zaniolo? Sinceramente no. Perché Nicolò non è un grande, nonostante lui pensi il contrario. Lo dicono i numeri, imbarazzanti per un attaccante. Lo dice il mercato. Quello italiano che l’ha scansato in estate proponendo scambi da fine agosto quando tutte le più belle sono state già corteggiate. E quello della Premier che di solito regala milioni anche a giocatori che qualche decennio fa avrebbero faticato a ottenere un posto da titolare. Lo dice Francesco Totti, da mesi ormai. Lo fa capire Roberto Mancini che lo ha escluso più di una volta. E ora lo fa intendere anche Josè Mourinho, con toni pacati. Poco arrabbiati, e questo è anche peggio. “Lui dà il massimo”. E questo massimo ha portato a “offerte improponibili”. Ma non solo. “Di solito quando si chiede di andare via è perché c’è una squadra sotto”. Vero, di solito accade così. Per Zaniolo questo non vale, lui è andato allo scontro senza avere un porto sicuro per sè stesso e per la Roma che dovrà sostituirlo. Si sente da top club ed è sicuro che qualcuno lo prenderà. “Ma per me rimane”, sentenzia Mou. Facendolo tornare coi piedi per terra. Quei piedi che anni fa sembravano appartenere a quel tipo di calciatori che si vedono raramente.