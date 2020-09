Zaniolo, intervento riuscito al ginocchio. Sui social: “Inizia il conto alla rovescia” – FOTO

L’intervento di Nicolò Zaniolo al legamento crociato del ginocchio sinistro è terminato. Il centrocampista della Roma è stato operato nella clinica Gelenkpunkt a Innsbruck dal professor Christian Fink (lo stesso scelto da Demiral e Chiellini). L’intervento è cominciato alle 9.40 e si è concluso positivamente dopo due ore abbondanti.

Il numero 22 giallorosso accompagnato, oltre che dalla famiglia e dalla fidanzata, dal medico della Roma Manara e dal fisioterapista del club Esposito, si fermerà in Austria per i prossimi 3-4 giorni. Partito ieri da Ciampino con volo privato è apparso sereno. Dal suo entourage hanno fatto sapere che è carico e pronto per questa nuova sfida. Resterà lontano dal campo almeno sei mesi e il primo messaggio è subito della mamma: “Da adesso si ricomincia a sorridere come solo tu sai fare”.

Anche Nicolò poi affida ai social le sue prime parole dopo l’operazione. “Inizia il conto alla rovescia! Intervento perfettamente riuscito. Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo, sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo…cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia” ha scritto Zaniolo su Instagram.