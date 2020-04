Nicolò Zaniolo e la Roma, un legame sempre più forte. Da un anno e mezzo a questa parte i tifosi hanno occhi solo per il numero 22 giallorosso, vera grande speranza per il futuro. E anche lui manda messaggi a squadra, tifosi, e città. Questa sera Nicolò ha scattato e pubblicato una foto, fatta da casa al crepuscolo sui tetti della capitale, con la scritta: “Quanto sei bella”. L’esterno romanista si trova in quarantena nella sua abitazione dell’Eur.