Zaniolo in crescita: è il migliore in Serie A per dribbling completati a partita

L'esterno della Roma è tornato a giocare 90 minuti dopo più di due mesi e anche i dati sui dribbling sono confortanti

Nicolò Zaniolo sta tornando. Le sensazioni dal campo del talento della Roma sono sempre più positive, soprattutto a livello fisico. L'esterno giallorosso anche con il Napoli è stato uno dei migliori in campo, nonostante l'infortunio riportato contro la Juve che non lo ha fatto allenare praticamente per tutta la settimana. Ed è tornato anche a giocare 90 minuti interi per la prima volta in stagione dopo l'esordio assoluto della Roma in stagione col Trabzonspor. I gol arriveranno, ma intanto anche altri numeri gli danno ragione: come riportato da 'Kickest', Nicolò Zaniolo è il giocatore che ha completato più dribbling a partita in tutta la Serie A, con una media di 3,65. Un dato che cala se si considera la percentuale: 59.5% (22 su 37).