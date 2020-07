Zaniolo in campo con la Roma a 175 giorni dall’infortunio

La buona notizia, nella terza sconfitta consecutiva della Roma, è quella del ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, 175 giorni dopo la rottura del crociato subita lo scorso 12 gennaio contro la Juventus. Il centrocampista è subentrato a Kluivert al 66′ della sfida con il Napoli, persa dai giallorossi per 2-1. In ventiquattro minuti ha toccato dieci volte il pallone, effettuato cinque passaggi e due dribbling, tutti riusciti. Purtroppo il suo rientro non ha interrotto la serie negativa della squadra di Fonseca, protagonista di un’altra prestazione sottotono. Per invertire il trend servirà anche la presenza di Zaniolo, che avrebbe dovuto saltare tutto il finale di stagione, Europeo compreso, ma che invece è stato indisponibile “solo” per quindici partite.