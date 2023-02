Zaniolo, il messaggio della madre sui social: “Riparti e riaccendi il tuo sorriso”

Nicolò Zaniolo non è più un giocatore della Roma e ieri Mourinho ha dichiarato che non vuole più parlare di lui. Da qualche giorno si è trasferito al Galatasaray e la madre ha pubblicato un post per il figlio: "Per noi che crediamo da sempre in te ,per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te ….sei una forza della natura , da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso". L'ex attaccante dei giallorossi non si è lasciato bene con i tifosi e il club lo ha salutato con freddezza. Sui social non è stato pubblicato neanche un video saluto o un messaggio di ringraziamenti.