Zaniolo: “Il gol mi manca, ma preferisco non segnare e vincere”

Le parole del numero 22 giallorosso

Redazione

La Roma scende in campo contro il Milan per dare continuità alla performance di domenica scorsa contro il Napoli e per guadagnare la seconda vittoria consecutiva. Nicolò Zaniolo ha detto la sua sulla partita. Queste le sue parole.

ZANIOLO A DAZN

A vederti da fuori è la sensazione che tu stia acquistando fiducia, come stai? Sì hai ragione, partita dopo partita sto ritrovando sempre più me stesso e resta che continuare così. E' importante non il singolo ma la squadra e oggi vogliamo portare a casa i tre punti.

All'Olimpico in Serie A non segni da due anni, quanto ti manca? Manca ma preferisco non segnare ma vincere. Il gol è a sé cerco di dare tutto per la squadra.

Ibra era uno dei tuoi idoli, che emozioni ti dà? E' un grande giocatore ma sono concentrato in quello che dobbiamo fare noi e non quello che fanno loro. Se ci sarà modo di scambiare due chiacchiere a fine partita bene.