Zaniolo, il ginocchio è tabù di famiglia: anche la sorella Benedetta si fa male – FOTO

Non è esattamente un periodo fortunato per la famiglia Zaniolo. Dopo il grave infortunio riportato da Nicolò, che si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro nel match contro la Juventus di dieci giorni fa, anche la sorella Benedetta è alle prese con un brutto infortunio. Distorsione al ginocchio e infiammazione del menisco per la sorella minore del giocatore della Roma, che su Instagram ha pubblicato uno scatto con tanto di stampelle. “Diciamo che il ginocchio non è la nostra parte del corpo preferita”, il commento tra l’ironia e una punta di amarezza di Benedetta Zaniolo, che tagga anche Nicolò. In questo periodo sfortunato i due avranno ancora più modo di farsi forza a vicenda nel lungo periodo di riabilitazione.