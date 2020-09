Zaniolo, il cordoglio per Willy: “Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso” – FOTO

Una tragedia che ha colpito sia la Roma sia Nicolò Zaniolo. Dopo il tragico assassinio a Colleferro del giovane Willy Monteiro Duarte, anche il talento romanista ha voluto far sentire la sua vicinanza sui social. Questo il suo messaggio emozionato e accorato sul suo profilo ufficiale Instagram: “Riposa in pace piccolo grande tifoso giallorosso. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo”. Già nel pomeriggio il club aveva voluto ricordare il giovane tifosissimo della Roma: “Sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista”.