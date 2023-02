Zaniolo, i motivi del sì al Galatasaray: dalla Champions al Milan sullo sfondo

La possibilità di giocare, lo stipendio e la voglia di ripartire: l'attaccante ha accettato senza esitare la Turchia. Istanbul è pronta ad accoglierlo

Daniele Aloisi

La storia tra la Roma e Zaniolo è arrivata alla fase conclusiva. I giallorossi non hanno ancora accettato l’offerta del Galatasaray, ma rispetto alla trattativa con il Bournemouth c’è una grande differenza. Infatti questa volta Nicolò ha aperto subito al club turco e si è reso disponibile per il trasferimento. Nico rispetto a qualche settimana fa è completamente fuori dal progetto tecnico ed è in rotta con la tifoseria. Per questo ha detto subito sì. Avrà la possibilità di rimettersi in mostra, di giocare e può attirare l'attenzione del Milan che è disposto a prenderlo in un secondo momento. Inoltre andrebbe in una squadra prima in classifica, con la possibilità di vincere subito un trofeo e di poter giocare la Champions League il prossimo anno. Le ‘Cherries’ navigano in brutte acque in Inghilterra e sabato hanno perso di nuovo.

Zaniolo troverebbe il suo ex compagno Sergio Oliveira, con il quale ha alzato la Conference a Tirana. Ed è stato convinto dai tanti ex ‘italiani’ presenti a Istanbul. Nella giornata di ieri ha parlato con Torreira, Icardi e Mertens. Tutti e tre gli hanno parlato benissimo e lo hanno invitato ad accettare. Così come l'attaccante argentino potrà rigenerarsi. Lui intanto ha iniziato a mettere ‘like’ su Instagram. Ieri il Galatasaray ha vinto e ha blindato il primo posto in classifica. Anche il fattore ambientale potrebbe aver influito sulla scelta del numero 22. In Turchia troverà uno stadio infuocato che lo accoglierà da re. Tutt'altra storia rispetto al piccolissimo impianto del Bournemouth da appena 11400 posti.

La richiesta della clausola e l’offerta del Galatasaray: cosa manca per la fumata bianca — Zaniolo ha aperto al Galatasaray, e si lavora per la sua partenza che potrebbe già avvenire in giornata. Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì e i due club puntano a limare alcuni dettagli prima della deadline. La Roma vuole più soldi: l’offerta di 15 milioni più 7 di bonus (facilmente raggiungibili) non basta. I Friedkin vogliono cercare di monetizzare il più possibile, considerando che il 15% andrà nelle casse dell’Inter. L’accordo col giocatore c’è, 3,5 milioni di euro all’anno. Si tratta anche per l’inserimento di una clausola. Nicolò la vorrebbe inserire nel contratto e dovrebbe aggirarsi intorno ai 30mln. Saranno ore decisive per il futuro del classe ‘99. Istanbul è pronta ad accoglierlo: visite e volo sono prenotati.